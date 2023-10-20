مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: تصعيد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة سيكون "كارثياً"

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الجمعة، أن أي تصعيد في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة سيكون "كارثياً" للاجئين.

وقال غراندي لصحافيين في اليابان: "أستطيع أن أقول لكم بكل تأكيد، إن أي تصعيدٍ إضافي أو حتى استمرار للأنشطة العسكرية سيكون كارثياً على شعب غزة".

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