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وزير الخارجية: دول الخليج والآسيان بينهما قواسم مشتركة وفرص كبيرة

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اليوم – الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، أن مجموعتا دول الخليج ودول الآسيان بينهما قواسم مشتركة وفرص كبيرة للتعاون ونطمح أن تعزز هذه القمة التعاون والتنسيق.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب اختتام قمة الرياض بين دول ودول مجموعة آسيان: "اعتمدنا أن تكون القمة بالتناوب مع المجموعتين كل سنتين".

إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وشدد: "يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإنهاء دوامة العنف".

من جانبها، قالت وزيرة خارجية إندونيسيا خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم نكتب تاريخًا جديدًا للعلاقات بين منطقة آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي".

وتابعت: "يجب أن نركز على الجهود الإنسانية في غزة، وينبغي ألا ننسى جذر المشكلة الأساسية وهو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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