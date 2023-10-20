شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: دول الخليج والآسيان بينهما قواسم مشتركة وفرص كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اليوم، أن مجموعتا دول الخليج ودول الآسيان بينهما قواسم مشتركة وفرص كبيرة للتعاون ونطمح أن تعزز هذه القمة التعاون والتنسيق.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقب اختتام قمة الرياض بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول مجموعة آسيان: "اعتمدنا أن تكون القمة بالتناوب مع المجموعتين كل سنتين".

إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وشدد: "يجب إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإنهاء دوامة العنف".

من جانبها، قالت وزيرة خارجية إندونيسيا خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم نكتب تاريخًا جديدًا للعلاقات بين منطقة آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي".

وتابعت: "يجب أن نركز على الجهود الإنسانية في غزة، وينبغي ألا ننسى جذر المشكلة الأساسية وهو الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".