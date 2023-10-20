السعودية | ولي عهد دولة الكويت يغادر الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

غادر صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له، الرياض اليوم، وذلك بعد مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.