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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر الجمعة 20-10-2023 في دوري السوبر الافريقي 2023

مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر الجمعة 20-10-2023 في دوري السوبر الافريقي 2023،تجري اليوم، في الموعد المحدد لهذا اليوم الموافق 20 أكتوبر، مباراة بين الفريقين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني. يعد هذا اللقاء محط اهتمام العديد من محبي كرة القدم في مصر، حيث سيتم إقامته على ملعب مكابا الوطني.

تأتي هذه المباراة ضمن منافسات دور ربع النهائي في بطولة كأس السوبر الأفريقي لموسم 2023/2024. ستكون هذه المواجهة من العيار الثقيل والمرتقبة بشدة من قبل الجماهير. ومن المقرر أن يتم بث مباراة الإياب في استاد القاهرة الدولي في الرابع والعشرين من أكتوبر.

قناة ابو ظبي الرياضية المفتوحة الاهلي ضد سيمبا التنزاني بث مباشر

نجحت قناة ابو ظبي الرياضية في الحصول علي حقوق بث المباريات الهامة والقوية التي تتم في الفترة الحالية، ياتي ذلك الامر بعد انطلاق البطولات العالمية من جديد والتي من اهمها البطولة التي يقوم بفتتاحها النادي الاهلي المصري، وتعد شبكة قنوات ابو ظبي الرياضية من القنوات التي يذهب اليها عشاق ومحبي الرياضة من اجل مشاهدة جميع المنافسات العالمية، وتعمل القناة علي تقديم استديو تحليلي متميز قبل عرض كل مباراة تقوم فية بعرض نقاط القوي والضعف لدي كل منهما بجانب عرض التشكيل.

موعد مباراة الاهلي ضد سيمبا في الدوري الافريقي

سيكون موعد مباراة الاهلي القادمة ضد سيمبا في دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الافريقي عند الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وسيكون موعد مباراة الاهلي ضد سيمبا بتوقيت مكة المكرمة هو نفس التوقيت السابق، فيما سيكون موعد مباراة الاهلي وسيمبا بتوقيت الإمارات المتحدة عند السابعة مساء.

الأندية المشاركة في الدوري الافريقي

ويقام دوري السوبر الافريقي بمشاركة 8 فرق، وتُعَد تلك الأندية هي الأكثر نجاحًا في إفريقيا، وذلك من الكتل الإقليمية الافريقية الثلاث وهي منطقة الشمال والمنطقة الجنوبية الشرقية والمنطقة الوسطى الغربية.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

إليكم فيما يلي جدول يوضح طريقة استقبال قناة أبو ظبي بتردداتها الجديدة 2023:

القناة 1- AD Sports 1 HD القمر الصناعي النايل سات التردد 12091 معدل الترميز 27500 الاستقطاب رأسي V معامل تصحيح الخطأ 5/6 الجودة HD

تردد 2- AD Sports 2 HD الناقلة لمباراة سيمبا والاهلي