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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة الهلال ضد الخليج يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الهلال ضد الخليج يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي تستعد فرقة الهلال، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، لمواجهة نادي الخليج في المباراة التي ستقام اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة العاشرة من موسم دوري روشن السعودي لعام 2023-2024.

وقد تعرّض نادي الهلال لصدمة كبيرة بإصابة نجمه البرازيلي الدولي نيمار بقطع في الرباط الصليبي للركبة، مما سيجبره على الغياب عن الميادين لمدة تصل إلى 7 أشهر.

مشاهدة مباراة الهلال ضد الخليج يلا شوت بث مباشر في الدوري السعودي

ستمتد فترة غياب النجم البرازيلي نيمار لفترة تزيد عن 6 أشهر، مما يترك زملاء المدرب البرتغالي جيسوس في منتصف الرحلة نحو استعادة اللقب الغالي الذي يغيب.

أما نادي الخليج، فقد يشعر بالاستقرار في الجانب الفني بعد أن استقر على تشكيلته في الفترة الأخيرة واستغل فترة التوقف الدولي للبحث عن طرق جديدة لتحقيق نتائج إيجابية في دوري روشن.

يُعَدّ محمد شريف واحدًا من أبرز نجوم فريق الخليج، وقد أعرب المدير الفني بيدرو إيمانويل عن ثقته الكبيرة في قدرات اللاعب المصري الدولي على قيادة الخط الهجومي في المباريات المقبلة.

موعد مباراة الهلال ضد الخليج

ستلعب مباراة الهلال ضد الخليج في الجولة العاشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين غدًا الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة ومصر.

تشكيل الهلال ضد الخليج

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي خورخي جيسوس بالتشكيل التالي خلال مباراة الهلال ضد الخليج.

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – على البليهي – كاليدو كوليبالي – ياسر الشهراني.

خط الوسط: محمد كنو – روبين نيفيز – ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: سالم الدوسري – ميتروفيتش – مالكوم.

ترتيب الهلال والخليج في الدوري السعودي

يحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن التعاون صاحب الوصافة برصيد 22 نقطة.

ويأتي الخليج في المركز الحادي عشر من دوري روشن برصيد 9 نقاط.

جدول ترتيب الدوري السعودي

1- الهلال 23 نقطة

2- التعاون 22 نقطة

3- النصر 19 نقطة

4- الاتحاد 19 نقطة

5- الأهلي 19 نقطة

6- الفتح 17 نقطة

7- الاتفاق 17 نقطة

8- الوحدة 13 نقطة

9- الفيحاء 11 نقطة

10- ضمك 10 نقاط

11- الخليج 9 نقاط

12- الشباب 9 نقاط

13- الرياض 8 نقاط

14-الأخدود 7 نقاط

15- أبها 7 نقاط

16- الطائي 7 نقاط

17- الرائد 5 نقاط

18- الحزم 3 نقاط