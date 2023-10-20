استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، لدى وصولهم مقر انعقاد القمة، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: ولي العهد يستقبل قادة الدول المشاركين في قمة الرياض لحظة وصولهم مقر انعقاد القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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