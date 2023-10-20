اخبار السعوديه

بالفيديو والصور: ولي العهد يستقبل قادة الدول المشاركين في قمة الرياض لحظة وصولهم مقر انعقاد القمة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/33
  • 2/33
  • 3/33
  • 4/33
  • 5/33
  • 6/33
  • 7/33
  • 8/33
  • 9/33
  • 10/33
  • 11/33
  • 12/33
  • 13/33
  • 14/33
  • 15/33
  • 16/33
  • 17/33
  • 18/33
  • 19/33
  • 20/33
  • 21/33
  • 22/33
  • 23/33
  • 24/33
  • 25/33
  • 26/33
  • 27/33
  • 28/33
  • 29/33
  • 30/33
  • 31/33
  • 32/33
  • 33/33

 استقبل ولي العهد الأمير ، قادة الدول المشاركين في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، لدى وصولهم مقر انعقاد القمة، وذلك نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو والصور: ولي العهد يستقبل قادة الدول المشاركين في قمة الرياض لحظة وصولهم مقر انعقاد القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا