شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط حصول الطلاب على شهادة حديثة للمرحلة الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة التعليم عن لائحة جديدة لتقويم الطلاب، تحدد شروط وضوابط الحصول على شهادة حديثة من المرحلة الثانوية بنفس المعدل السابق.

وتهدف هذه اللائحة إلى تحقيق المرونة وتيسير إجراءات إعادة إصدار الشهادة للطلاب الذين يستوفون الشروط المحددة.

لائحة جديدة لتقويم الطلاب

ومن بين الشروط المنصوص عليها في اللائحة التي حصلت عليها "اليوم"، أن يكون الطالب السعودي قد تخرج من مدرسة حكومية، وأن يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة خمس سنوات على الأقل.

كما يجب أن يكون قد حصل الطالب على شهادة من جميع صفوف المرحلة الثانوية في المملكة، ويتحقق من استيفاء شهادة المرحلة الثانوية للأعوام القديمة.

وتمنح اللائحة الطالب فرصة إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية لمرة واحدة خلال مسيرته التعليمية، وتنص اللائحة على ضرورة أن يلتحق الطالب المتقدم بمدرسة حكومية في المسار الأقرب لتخصصه، لإجراء اختبار المواد المقررة للصف الثالث الثانوي، ويختبر الطالب المتقدم في المسار العام بعد استكمال فتح المسارات ابتداءً من العام الدراسي الحالي.

إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية

وتسجل درجات المواد لجميع المستويات بعد الاختبار مباشرة في سجل ورقي، ويتاح للطالب إصدار شهادة من النظام الإلكتروني بعد تحديث سنة التخرج فقط، وبنفس معدله السابق.

وفي حال تقدم الطالب لإعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية، وكان تخرجه قبل تطبيق النظام الإلكتروني، سيتم تدرج درجاته من شهادته الورقية وسيتم إصدار شهادة جديدة له.

وتنص اللائحة على أنه إذا أكمل المتقدم في مادة واحدة، فلن يحق له دخول الدور الثاني، وسيتم إلغاء طلبه، وتظل شهادته السابقة سارية المفعول، ولن يحق له التقدم مرة أخرى.

تسهيل إجراءات إعادة إصدار الشهادة

وتُعد سجلات الرصد الورقية مسؤولية طلابية، وتحفظ مع أوراق إجابات الطالب.

وتنص اللائحة على أنه في حال نجاح المتقدم، ستُلغى الشهادة السابقة وإصدار شهادة جديدة له بتاريخ حديث وبنفس معدله السابق، وذلك وفقًا للنظام الدراسي الذي كانت عليه شهادته السابقة.

وتهدف هذه اللائحة الجديدة إلى تسهيل إجراءات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية للطلاب، وتوفير فرصة للطلاب لتحقيق الشروط المحددة والحصول على شهادة حديثة تعكس إنجازاتهم الأكاديمية الحالية. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة التعليم لتطوير وتحسين نظام التعليم في المملكة العربية السعودية.