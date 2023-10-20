السعودية | رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

غادر الرياض اليوم، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له، عقب مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا فيصل بن عبدالله العامودي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، ومندوب من المراسم الملكية.