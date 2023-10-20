شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية والسعودية في كل مكان من معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في دوري روشن السعودي والمقرر لها اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجارى.

وتنطلق مباراة الاتحاد والتعاون في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الاتحاد والتعاون

وكان فريق الاتحاد قد حقق تلقى الهزيمة على يد فريق الأهلي في المباراة الماضية بهدف دون رد، لذا يرغب في تحقيق الفوز والانتصار.

بينما وعلى الجانب المقابل فإن فريق التعاون قد حقق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد على حساب فريق الطائي ويسعى لمواصلة التألق.

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

وتنقل فعاليات مباراة الاتحاد والتعاون عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق المعلق الرياضي الكبير فارس عوض، كما تنقل عبر القنوات التالية:

Sport TV2 Portugal

La 7 Italia

Sport 2 Czechia

Cosmote Sport 3 HD

Max Sport 1 HD

Azam Sports 2 HD

Sony TEN 2 India HD

SPOTV

10 Play

QQ Sports Live

FOX Sport USA

Shahid VIP