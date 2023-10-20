شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحسم موقف نيمار من الرحيل بعد إصابته الأخيرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت بعض التقارير الصحفية السعودية مفاجأة كبري عن وجود نية داخل الهلال السعودي لرحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن صفوف الفريق في سوق الإنتقالات الصيفي القادم.

وأضافت التقارير أن مسئولي الهلال يرغبون في رفع اسم نيمار من قائمة الفريق في يناير القادم من أجل التعاقد مع صفقة أوروبية كبري بالمريكاتو الشتوي القادم.

علي أن يقوم مسئولي الزعيم بإخراج نيمار علي سبيل الإعارة بعد شفائه في الصيف القادم، حيث سيكون من الصعب أن يشارك اللاعب مع الهلال مباشرة بعد العودة من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

الجدير بالذكر أن اليونايتد كان مهتما بالحصول علي خدمات اللاعب في يناير المقبل، ولكن إصابة اللاعب قد تجعل مسئولي الشياطين الحمر يعدلون عن قرارهم.

نيمار يستمر في المعاناة مع الهلال

ويبدو أن قصة نيمار مع الهلال لن تكون ناجحة، خاصة أن هذه الإصابة الثانية التي يتعرض لها اللاعب منذ إنضمامه لصفوف الزعيم، الأمر الذي يهدد مسيرة اللاعب داخل الأزرق.