شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم حلم تين هاج في التعاقد مع نجم الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أن حلم المدرب الهولندي تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد قد تحطم في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا خلال المرحلة القادمة.

خاصة بعد إصابة نيمار الأخيرة بقطع في الرباط الصليبي، حيث كان المدرب يستهدف التعاقد مع اللاعب خلال المريكاتو الشتوي القادم، قبل أن يتعرض اللاعب لإصابته الأخيرة.

وأضافت التقارير أن نيمار أصبح خارج خارطة اليونايتد في الفترة القادمة، وأن مسئولي الشياطين الحمر لن يغامرون في التعاقد مع اللاعب حتي في حالة شفائه وعودته من الإصابة.

حيث أصبح مسئولي اليونايتد يمتلكون بعض التحفظات علي هذه الصفقة بسبب كثرة إصابات نيمار، لا سيما أن تلك الإصابة لا تعد الإصابة الأولي للاعب.

موقف نيمار الأخير من إصابته

هذا وأكدت التقارير أن نيمار يعيش حالة نفسية سيئة منذ تعرضه لتلك الإصابة، والتي ستبعده عن الفريق لفترة طويلة في المرحلة القادمة.