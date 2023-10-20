شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأت بالجملة في تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اختتم النادي الأهلي إستعدادته لمواجهة سيمبا التنزاني، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأفريقي، في مواجهة مثيرة ومنتظرة بين الفريقين.

حيث يسعي الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في تلك المواجهة التي ستكون خارج الديار، من أجل مساعدة الفريق قبل مواجهة العودة في القاهرة يوم الثلاثاء القادم.

في حين يأمل نادي سيمبا في مواصلة تفوفه التاريخي علي الأهلي في ملعب دار السلام بتنزانيا وتحقيق إنتصار جديد يسهل من مهمة الفريق قبل مواجهة العودة الصعبة في القاهرة.

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سيمبا مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيمبا

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم- إمام عاشور.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا.