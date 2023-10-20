شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر علي بديل عبد المنعم في مواجهة سيمبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت بعض التقارير الصحفية أن المدرب السويسري مارسيل كولر قد استقر بشكل كبير بالدفع المدافع المخضرم رامي ربيعة في الخط الخلفي للأهلي بجانب ياسر إبراهيم في مواجهة الفريق المنتظرة أمام سيمبا.

يأتي ذلك بعدما تعرض المدافع الدولي محمد عبد المنعم للإصابة في مران الفريق الختامي قبل التوجه إلى تنزانيا، ليفضل المدرب السويسري إراحة اللاعب وعدم المغامرة به.

وعلي الرغم من سفر عبد المنعم مع بعثة الفريق إلى تنزانيا فإن مشاركة اللاعب في المباراة تعد أمرا صعبا، خاصة أن كولر لا يرغب في خسارة اللاعب قبل مواجهة الإياب.

هذا ولم يشارك عبد المنعم في مران الفريق الأخير علي ملعب دار السلام، الذي سيحتضن المواجهة المثيرة أمام سيمبا، الأمر الذي يؤكد أن اللاعب سيكون خارج المباراة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سيمبا مساء اليوم الجمعة،في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة السابعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.