شكرا لقرائتكم خبر عن مركز جديد لإمام عاشور في مواجهة سيمبا بالدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الإعلامي أحمد شوبير مفاجأة كبري عن مركز النجم الدولي إمام عاشور المتوقع لمواجهة سيمبا القادمة، في ذهاب الدور ربع النهائي من الدوري الأفريقي.

حيث أكد شوبير أن كولر يفكر بشكل جادي في الدفع بإمام في مركز الظهير الأيسر بدلا للنجم التونسي علي معلول، والذي لم يتمكن من الإلتحاق ببعثة الفريق مؤخرا.

في الوقت الذي شدد أن المدرب ما زال يفاضل بينه وبين النجم الشاب كريم الدبيس، علي أن يكون أحدهما بديلا لمعلول في مركز الظهير الأيسر.

ويخشي كولر من نقص الخبرات لكريم الدبيس من الدفع به في هذا المركز، الأمر الذي يجعل المدرب يرجح كافة إمام عاشور في تلك المواجهة الصعبة.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا القادمة

هذا ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سيمبا مساء اليوم الجمعة،في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والساعة السابعة مساءا بتوقيت أبو ظبي.