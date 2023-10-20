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أدى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان صلاة الجمعة بمقر انعقاد القمة بالرياض.
وكان ولي العهد ترأس أعمال القمة الخليجية ورابطة الآسيان في الرياض، وتم مناقشة خطة عمل مشتركة حتى عام 2028 لتعزيز التعاون بين دول المجلس والرابطة في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية إلى جانب الاستثمار والسياحة والزراعة والتعليم والتدريب.
وأعرب المشاركون في القمة عن بالغ القلق حيال تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط ، وإدانة جميع الهجمات ضد المدنيين، ودعوة جميع الأطراف المعنية، إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة إلى جميع أنحاء غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: ولي العهد وقادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان يؤدون صلاة الجمعة بمقر انعقادها بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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