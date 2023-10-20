شكرا لقرائتكم خبر عن شروط استقدام الزوجة إلى السعودية ١٤٤٥ والرسوم المطلوبة.. “وزارة الخارجية السعودية” توضح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

تحرص وزارة الخارجية السعودية على توفير جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، وقد تم إتاحة فرصة استقدام عائلات المقيمين من أجل اجتماع الأسرة وقضاء الوقت مع بعضهم البعض، ولكن ذلك في إطار مجموعة من الضوابط والشروط، ومن خلال موقعنا “حصيلة نت” سنقدم لكم شروط استقدام الزوجة إلى السعودية ١٤٤٥ والرسوم المطلوبة وفقًا لما حددته وزارة الخارجية السعودية.

شروط استقدام الزوجة إلى السعودية ١٤٤٥

حددت وزارة الخارجية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب استيفاءها حتى يتمكن المقيم من استقدام زوجته إلى المملكة العربية السعودية، وتتمثل هذه الشروط في النقاط التالية:

ألا تقل مدة إقامة المقيم في المملكة العربية السعودية عن ثلاثة أشهر.

امتلاك المقيم حساب مسجل على منصة أبشر الرقمية.

امتلاك الزوجة جواز سفر ساري الصلاحية مستخرج من موطنها الأم.

لا يسمح للمقيمين المتزوجين أكثر من زوجة باستقدام سوى زوجة واحدة فقط.

أن يكون المقيم عاملًا بأحد المهن المسموح فيها باستقدام الزوجة.

يجب سداد كافة الرسوم المستحقة التي تم تحديدها من جانب وزارة الخارجية السعودية.

اعتماد وختم جميع الوثائق والمستندات المقدمة من جانب الجهات الحكومية الخاصة.

رسوم استقدام الزوجة إلى المملكة

حتى يتمكن المقيم من استقدام زوجته إلى المملكة العربية السعودية لابد من دفع الرسوم اللازمة، وهي:

رسوم تكملة طلب الاستقدام وتبلغ 400 ريال سعودي.

رسوم استقدام الزوجة وقيمتها 4 آلاف ريال سعودي.

10 ريال سعودي رسوم التقرير الطبي.

في حال رغبة المقيم في إقامة الزوجة معه في المملكة لمدة 6 أشهر يتم دفع رسوم بقيمة 3 آلاف ريال سعودي.

خطوات استقدام الزوجة عبر أبشر

يتم تقديم طلب

عبر اتباع عدة خطوات، وهي كالتالي:

•تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال كتابة البيانات الشخصية.

التوجه إلى أيقونة “الخدمات الإلكترونية”.

النقر على “إدارة شئون الوافدين”.

اختيار “استقدام عائلات المقيمين”.

الضغط على “إصدار تأشيرة استقدام”.

قراءة الشروط والأحكام بعناية ثم النقر على زر “الموافقة”.

الانتقال إلى صفحة البيانات الخاصة بالمقيم.

إدخال جميع البيانات المتعلقة بالتابعين مثل (الاسم، الجنسية، العمر، جهة القدوم، صلة القرابة) وغير ذلك.

التأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها.

الضغط على زر “تقديم الطلب”.