شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد عديدة لتناول القرنفل يوميا.. اكتشفها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد القرنفل من الأعشاب الخارقة التي تساعد في الوقاية من عدد كبير جدا من الأمراض بل وتلعب دور كبير في علاجها

ووفقا لما جاء في موقع بعض الفوائد الصحية البارزة لتناول القرنفل ما يلي:

انخفاض الالتهاب

يحتوي القرنفل على مركبات متعددة مرتبطة بخصائص مضادة للالتهابات والأوجينول هو أهم هذه المركبات.

ثبت أن الأوجينول يقلل من الاستجابة الالتهابية في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل التهاب المفاصل ويساعد في إدارة الأعراض.

عدد أقل من الجذور الحرة

القرنفل مليء بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك الأوجينول.

تساعد مضادات الأكسدة جسمك على محاربة الجذور الحرة التي تدمر خلاياك ويمكن أن تؤدي إلى المرض و عن طريق إزالة الجذور الحرة من نظامك، يمكن لمضادات الأكسدة الموجودة في القرنفل أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكريوبعض أنواع السرطان .

القرحة

تشير بعض الأدلة إلى أن القرنفل قد يساعد في حماية المعدة من القرحة و تنجم معظم القرحات عن ترقق طبقات المخاط التي تحمي بطانة المعدة .

تظهر الدراسات الأولية أن تناول القرنفل بكميات كبيرة يمكن أن يزيد من سماكة هذا المخاط، مما يقلل من خطر الإصابة بالقرح ويساعد على شفاء القرح الموجودة.

تحسين وظائف الكبد

يساعد القرنفل الكبد على العمل بشكل أفضل وأظهرت بعض الدراسات أن الأوجينول الموجود في القرنفل يمكن أن يساعد في تقليل علامات تليف الكبد وأمراض الكبد الدهنية وقد يحسن وظائف الكبد العامة.