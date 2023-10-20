شكرا لمتابعة خبر عن محمد العيسى: وثيقة مكة المكرمة أكدت على أحقية المرأة بالمساواة في الأجور .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة العلماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسي، أن وثيقة مكة المكرمة تعتبر أهم وأقوى وثيقة تعبر عن رأي مفتي وعلماء الأمة الإسلامية .

وقال العيسى خلال لقائه على برنامج في الآفاق المُذاع على برنامج MBC :” أن هذه الوثيقة تضمنت مادة مهمة عن المرأة وتحدثت هذه المادة عن أحقية المرأة بالتمكين المشروع ورفض تهميش دورها أو ممارسة أي امتهان لكرامتها أو التقليل من شأنها .”

وأضاف:” أن الوثيقة أكدت على رفض أي إعاقة لفرصها سواء كانت في الشؤون الدينية أو العلمية أو السياسية والاجتماعية، وغيرها .

وأوضح العيسى أن الوثيقة أكدت على أحقية المرأة بالمساواة العادلة في الأجور والفرص،” لافتًا أن هذا هو الذي تعاني منه الدول الكبرى اليوم .

وتابع :” هذه الوثيقة المستنيرة أمضاها أكثر من 1200 مفتي وعالم وذلك في مشهد تاريخي استثنائي جمع كافة المذاهب والطوائف الإسلامية، وساهم في هذه الوثيقة دعم وازن من قبل عدد من النساء المسلمات اللاتي حضرت المؤتمر .”