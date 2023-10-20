شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يلتقي بـ رئيس وزراء ⁧‫تايلند و‬⁩رئيس جمهورية ⁧‫الفلبين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى سمو ولي العهد ⁧‫الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء بـ رئيس وزراء ⁧‫تايلند، و‬⁩رئيس جمهورية ⁧‫الفلبين، ورئيس وزراء ⁧‫فيتنام اليوم الجمعة، ‬⁩ على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان.

وأكد سمو ولي العهد أكد في كلمته على هامش القمة أن المملكة تتطلع لتحقيق أقصى استفادة مشتركة من الموارد اللوجستية والبنى التحتية وتعزيز التعاون في المجالات السياحية والأنشطة الثقافية.

ويأتي انعقاد القمة في ظل ازدياد الاهتمام والتنافس الإقليميَين والدوليَين من قبل القوى العظمى على منطقة جنوب شرقي آسيا؛ نظراً لموقعها وأهميتها الجيوستراتيجية.

ومن المتوقع أن تُثمر القمة عن رفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات بين الجانبين إلى المستوى الاستراتيجي، واستكشاف الفرص الجديدة على صعد عدة. ‏⁧‫