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افتتاح تقاطع المنسك في منطقة عسير

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الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق اليوم الجمعة عن افتتاح تقاطع المنسك في منطقة عسير، وذلك ضمن جهودها المستمرة للارتقاء بجودة الطرق؛ حيث يمتد طول التقاطع على مسافة 4.48 كيلومترات.

ويهدف التقاطع إلى تسهيل حركة المركبات المتجهة نحو جامعة الملك خالد ومدينة خميس مشيط ومطار أبها الدولي.

كما تسهم الدورانات والانعطافات للوصول إلى حي المنسك وحي المروج، والوصول إلى طريق أبها / خميس مشيط، ويساعد أيضًا هذا المشروع في تحقيق مستهدفات إستراتيجية في قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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