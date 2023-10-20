شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يلتقي عدد من قادة الدول على هامش "قمة الرياض" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدد من قادة الدول على هامش "قمة الرياض".

والتقى سمو ولي العهد رئيس وزراء تايلند ورئيس جمهورية الفلبين على هامش انعقاد القمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان.

لقاءات سمو ولي العهد

سمو ولي العهد التقى أيضا عدد آخر من القادة ومنهم رئيس وزراء فيتنام وجلالة سلطان بروناي دار السلام، ورئيس وزراء مملكة كمبوديا، ورئيس جمهورية تيمور الشرقية، ورئيس وزراء جمهورية لاوس.