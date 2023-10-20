انت الان تتابع ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 4150 شهيداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 أكتوبر 2023, 2:38 مساءً

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي إلى 4150 شهيداً. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 1400 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض، بينهم 720 طفلاً، وأن 46 من الأطقم الطبية استشهدوا خلال العدوان. وأشارت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 352 شهيداً وجرح نحو 700 معظمهم من الأطفال والنساء.

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