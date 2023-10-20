تراند اليوم : رئيس شركة طيران يثير الجدل بعد ظهوره عاري الصدر أثناء جلسة "مساج" خلال اجتماع للإدارة

صحيفة الخليج 365: نشر رئيس شركة AirAsia، توني فرنانديز، على موقع " لينكد إن "صورة لنفسه وهو يتلقى مساجا عاري الصدر خلال اجتماع للإدارة.

وشارك توني فرنانديز الصورة هذا الأسبوع للإشادة بثقافة شركته لكنه تلقى انتقادات بسبب تعزيز ما اعتبره البعض بيئة عمل غير مناسبة. وقال فرنانديز إنه كان يعاني من "أسبوع مرهق"، لذلك اقترح عليه أحد زملائه الحصول على تدليك، وأظهرته الصورة وهو جالس في قاعة اجتماعات بمكتبه وعامل ملثم يقوم بتدليك كتفه.