اخبار السعوديه

تراند اليوم : رئيس شركة طيران يثير الجدل بعد ظهوره عاري الصدر أثناء جلسة "مساج" خلال اجتماع للإدارة

0 نشر
0 تبليغ

صحيفة الخليج 365: نشر رئيس شركة AirAsia، توني فرنانديز، على موقع " لينكد إن "صورة لنفسه وهو يتلقى مساجا عاري الصدر خلال اجتماع للإدارة.

وشارك توني فرنانديز الصورة هذا الأسبوع للإشادة بثقافة شركته لكنه تلقى انتقادات بسبب تعزيز ما اعتبره البعض بيئة عمل غير مناسبة.

وقال فرنانديز إنه كان يعاني من "أسبوع مرهق"، لذلك اقترح عليه أحد زملائه الحصول على تدليك، وأظهرته الصورة وهو جالس في قاعة اجتماعات بمكتبه وعامل ملثم يقوم بتدليك كتفه.

وحذف المنشور بعد أيام اشتعلت فيها موجة من الانتقادات، حيث قال العديد من مستخدمي "لينكد إن" إن سلوكه كان غير احترافي .

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا