شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد وقادة ورؤساء وفود "قمة الرياض" يؤدون صلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وقادة ورؤساء الوفود المشاركين في القمة الخليجية ورابطة الآسيان، صلاة الجمعة، بمقر انعقادها بالرياض.

القمة الخليجية ورابطة الآسيان

إلى ذلك، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عدد من قادة الدول على هامش "قمة الرياض".

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