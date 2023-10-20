شكرا لقرائتكم خبر عن "الذوق العام" تستهدف مرتادي الحدائق وقائدي المركبات بالدمام والخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت الجمعية السعودية للذوق العام حملاتها الميدانية في الدمام والخبر، بهدف نشر مفاهيم الذوق العام بين مرتادي الحدائق والمتنزهات وقائدي المركبات.

ويشمل برنامج ذوقيات الحدائق والمتنزهات "متنفس" توعية مرتادي المتنزهات والحدائق حول السلوكيات والممارسات الذوقية في هذه المرافق، مثل الحفاظ على نظافتها وعدم الإضرار بممتلكاتها.

مبادرة وطن الذوق

أما برنامج "القيادة" فيعزز ذوقيات العلاقة والتعامل والتفاعل بين قائدي المركبات المختلفة، المبنية على الاحترام والتقدير والمرونة والإيثار.

وأوضح مدير عام الجمعية عبد العزيز المحبوب أن هذه الحملات تأتي ضمن مبادرة "وطن الذوق“، مشيرًا إلى أن هذه الحملات الميدانية جزء من الأنشطة التوعوية المستمرة التي تحرص الجمعية على تنفيذها.

وأضاف المحبوب أن برنامج "ذوقيات الحدائق والمتنزهات" يهدف إلى توعية مرتادي المتنزهات والحدائق حول أهمية الحفاظ على نظافتها وترتيبها، واحترام حقوق الآخرين في استخدام هذه المرافق.

تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية

أما برنامج "ذوقيات القيادة" فيهدف إلى تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية بين قائدي المركبات، بما يسهم في تحقيق السلامة المرورية.

ولفت إلى أن الجمعية تسعى مع مرور المنطقة الشرقية ولجنة السلامة المرورية إلى أن يكون المحتوى التوعوي جزء من الساعات التدريبية للقيادة، بالإضافة لتزويد ملاك المركبات الجديدة نسخة منه بالتعاون مع وكالات السيارات.

تفعيل مبادرة "ذوقك أمانة"

وكانت الجمعية قد أطلقت حملاتها التوعوية في مجموعة من المجمعات التجارية، بتفعيل مبادرة "ذوقك أمانة" لنشر مفاهيم الذوق العام المرتبطة بالحدائق والمتنزهات من خلال أركان تفاعلية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بدايةً بمحافظة الظهران ثم الدمام، لتستمر الآن في عدد من المحطات الجديدة في الخبر بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية

ونظمت الجمعية أيضًا مسيرة انطلقت من كورنيش الخبر وصولًا إلى كورنيش الدمام، بهدف التعريف والإشهار ببرنامج "القيادة" ضمت أكثر من 150 مشارك ما بين قائدي مركبات ودراجات نارية ليعمل البرنامج الآن كمرحلة تالية في التوعوية الميدانية بالممارسات والسلوكيات الذوقية على الطرق وبين قائدي المركبات، وذلك في عدد من المواقع المختلفة بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، ولجنة السلامة المرورية.