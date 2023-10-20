شكرا لقرائتكم خبر عن قادة الدول يشكرون خادم الحرمين وولي العهد بعد نجاح "قمة الرياض" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجّه عدد من قادة الدول، الشكر، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، على الحفاوة وكرم الضيافة أثناء مشاركتهم في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

الكويت

أعرب ممثل صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، عن بالغ الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، التي حظي بهما والوفد المرافق، خلال مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، والتي جسدت عمق الوشائج الأخوية والأواصر الحميمة، والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد سموه في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد - حفظهما الله - أن احتضان المملكة لهذه القمة يرسخ دورها المحوري المهم على الساحتين الإقليمية والدولية، وحرص قيادتها على تطوير سبل التعاون وتنمية العلاقات القائمة بين الدول المشاركة في المجالات كافة، والدفع بها إلى آفاق أوسع وأرحب وتعزيز فرص تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها العالم.

ونوه بالجهود التي كان لها أكبر الأثر في إنجاح القمة، راجيًا أن تحقق المباحثات المثمرة والتوصيات الإيجابية أهدافها المرجوة في تعميق أوجه الشراكة الخليجية الآسيوية من أجل بناء مستقبل زاهر للشعوب الشقيقة والصديقة.

البحرين

كما أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، عن خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - حفظه الله -، على الحفاوة وكرم الضيافة أثناء مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، الذي جسد علاقات المحبة والإخاء والود وعكس ما يربط بين البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية راسخة وتعاون وثيق في كافة المجالات.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: "لا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نشيد برؤيتكم الثاقبة وحكمتكم المعهودة في استضافة أعمال القمة، والتي ترأسها بكل كفاءة وجدارة أخونا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله-، معرباً عن الاعتزاز بما توصلت إليه القمة من نتائج طيبة ومتميزة من شأنها أن تسهم في تعزيز وتوطيد علاقات الصداقة والتعاون المشترك.

قطر

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، عن خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، على الحفاوة وكرم الضيافة أثناء مشاركته في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وعبر سموه، في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، عن تمنياته أن تسهم نتائج القمة في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين دول المجلس ودول رابطة الآسيان، سائلا الله لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو ولي العهد دوام الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة ما تصبو إليه من تقدم ونهضة وازدهار.