شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة وزير الحج والعمرة إلى تركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم وزير الحج والعمرة، د. توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، زيارته الرسمية إلى الجمهورية التركية، برفقة وفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة وشركاء منظومة الحج والعمرة، وممثلين للقطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن، بهدف تعزيز التعاون والتواصل الدولي، والتعريف بالخدمات التي تقدمها المملكة لتسهيل قدوم المزيد من المعتمرين الأتراك إلى الحرمين الشريفين.

وأكد خلال لقائه رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش، على حرص حكومة المملكة وجميع قطاعاتها على تطوير الخدمات المقدمة للمعتمرين ورقمنة إجراءات العمرة ما سيسهم في إحداث نقلة نوعية في إثراء تجربة ضيوف الرحمن تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا أن الجهود التشاركية بين البلدين أسهمت في قدوم أكثر من 406 آلاف معتمر تركي خلال عام 1444هـ، بينما وصل عدد المعتمرين الأتراك منذ بداية موسم العمرة لعام 1445هـ إلى أكثر من 50 ألف معتمر، بنسبة زيادة 60% مقارنة بالعام الماضي.

علاقات المملكة وتركيا

أعلن الدكتور الربيعة عن ضم تركيا إلى قائمة الدول المؤهلة للحصول على تأشيرة الزيارة الإلكترونية E-VISA التي يمكن استخراجها للمواطنين الأتراك خلال 5 دقائق، لتمكينهم من أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي ومختلف مدن المملكة الأخرى بكل يسر وسهولة، وبدخول متعدد كما تتيح لهم الإقامة لمدة تصل إلى 90 يومًا، ولمدة عام، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي امتدادًا للعلاقات الاستراتيجية بين المملكة والجمهورية التركية، وتأكيدًا على تقديم كل التسهيلات لضيوف الرحمن.

وشهدت الزيارة عقد عدد من اللقاءات موسعة مع المسؤولين الأتراك في القطاع العام والخاص، جرى خلالها استعراض الجهود المبذولة من أكثر من 30 جهة حكومية في المملكة ضمن منظومة الحج والعمرة، لتسريع وتيرة العمل بما يعزز سبل التعاون الثنائي الاستراتيجي بين الجانبين، وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين القادمين من تركيا.

حيث أعلن عن زيادة الخطوط السعودية للسعة المقعدية للرحلات المجدولة بنسبة 380% شهريًا لنقل أكبر عدد من المعتمرين الأتراك في موسم العمرة، وبدء الرحلات المباشرة من العاصمة التركية أنقرة إلى المدينة المنورة، ومثلها من مطار مدينة غازي عنتاب، إلى جانب تدشين خط مباشر على متن طيران ناس بواقع 6 رحلات أسبوعيًا، نصفها من العاصمة التركية "أنقرة" إلى "جدة" والآخر إلى "المدينة المنورة"، وإضافة 100 رحلة موسمية على متن الخطوط الجوية السعودية إلى مدينتي "جدة" و"المدينة المنورة" خلال موسم العمرة.

نسك العمرة

كما شملت الزيارة التعريف بمنصة "نسك العمرة"، وهي المنصة الرقمية الوطنية الموحدة التي تمكن الزوار من اختيار خدمات السكن والتنقل وحجز الطيران والحصول على المعلومات الرسمية الموثوقة، والأدلة الشاملة للمواقع التاريخية والإسلامية سواءً المرتبطة بالسيرة النبوية العطرة، والوجهات الإثرائية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

يذكر أن زيارة وزير الحج والعمرة إلى الجمهورية التركية تأتي في إطار جهود التواصل الدولي من أجل التعريف بالتسهيلات المقدّمة لضيوف الرحمن من مختلف دول العالم، وتسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للحجاج والمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين.