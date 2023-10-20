السعودية | ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 4150 شهيداً

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الرابع عشر على التوالي إلى 4150 شهيداً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن نحو 1400 فلسطيني ما زالوا تحت الأنقاض، بينهم 720 طفلاً، وأن 46 من الأطقم الطبية استشهدوا خلال العدوان، لافتةً النظر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 37 مجزرة خلال الساعات الـ24 الماضية، راح ضحيتها 352 شهيداً وجرح نحو 700 معظمهم من الأطفال والنساء.