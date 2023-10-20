السعودية | مدير عام حرس الحدود يرأس الاجتماع الـ 16 لمسؤولي حرس الحدود في المملكة وعمان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري الاجتماع الـ(16) لمسؤولي حرس الحدود في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، في المنطقة الشرقية، بحضور مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان اللواء عبدالله بن علي الحارثي.

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين الجانبين، والتنسيق في الخليج 365 الحدودية.