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السعودية | مدير عام حرس الحدود يرأس الاجتماع الـ 16 لمسؤولي حرس الحدود في المملكة وعمان

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رأس مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبدالله الشهري الاجتماع الـ(16) لمسؤولي حرس الحدود في المملكة العربية وسلطنة عمان، في المنطقة الشرقية، بحضور مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان اللواء عبدالله بن علي الحارثي.

 

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين الجانبين، والتنسيق في الخليج 365 الحدودية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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