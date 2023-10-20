شكرا لقرائتكم خبر عن كم سيدفع "الفيفا" للهلال بعد إصابة نيمار؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يستطيع نادي الهلال، الحصول على تعويض من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إصابة لاعبه نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروف خلال لقاء البرازيل وأورغواي أمس الأربعاء في تصفيات مونديال 2026.

​​​​​​وبحسب شبكة "RMC Sport" الفرنسية، يمكن للهلال تفعيل قانون "برنامج حماية الأندية" للحصول على تعويض من "الفيفا" لأن نيمار أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده.



وسيكون "الفيفا" وفقا لهذا البرنامج، ملزما بدفع مبلغ لا يتجاوز 7.5 مليون يورو لتعويض النادي.

وهذا المبلغ لن يغطي شهرا واحدا من راتب اللاعب البرازيلي الذي يبلغ 106 مليون يورو في الموسم الواحد.

وينص قانون "برنامج حماية الأندية" الذي وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منذ سنوات في إطار برنامجه لحماية الأندية، على دفع "الفيفا" لكل فريق تعويض في حال إصابة اللاعب، ابتداء من اليوم 28 من إصابته، على أن لا تتجاوز مدة التعويض 365 يوما.