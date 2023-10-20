شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز فوائد زيت السمسم للبشرة وأفضل الطرق لاستخدامه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يُعرف زيت السمسم باسم ينبوع الشباب، فخصائصه المغذية والمرطبة للبشرة جعلته يدخل في تركيبة الكثير من مستحضرات العناية البشرة التي تُعنى بتدليك البشرة وحمايتها وترطيبها وتوفير التغذية اللازمة لها. فهو عنصر حيوي غني بالعناصر الغذائية الأساسية لصحة البشرة، بالتالي من المهم أن تدخليه في روتين العناية بالبشرة خاصتك للاستفادة من أهميته في مجال العناية بالبشرة. وفي ما يلي، نرصد لك أبرز فوائد زيت السمسم للبشرة وأفضل الطرق لاستخدامه.

يرطب البشرة ويجعلها ناعمة كالحرير

عندما يتوافر لديك زيت السمسم في المنزل، فلن تحتاجي إلى شراء زيت لترطيب بشرتك. فهو عبارة عن مزيج رائع من حمض اللينوليك والأحماض الدهنية التي تجعله من أفضل المرطبات الطبيعية للبشرة الجافة، إذ يجعلها ناعمة ومشرقة وذات ملمس حريري كبشرة الأطفال تماماً. كما يشكل طبقة واقية رقيقة تحتجز الرطوبة داخل البشرة. ضعي كمية كافية من زيت السمسم على بشرتك ودلكيها بحركات دائرية دافئة، واتركيه عليها حتى تمتصه البشرة.

يكافح الشيخوخة المبكرة للبشرة

زيت السمسم غني جداً بمضادات الأكسدة، ما يحعله خياراً رائعاً لمحاربة التجاعيد المبكرة والخطوط الدقيقة، ويجعل البشرة تبدو أكثر شباباً وحيوية. كما تساعد الأحماض الدهنية والفيتامينات الموجودة في تركيبة زيت السمسم، في إصلاح خلايا الجلد التالفة ويقلص من حجم المسامات الواسعة ويشد البشرة، ويقلل من علامات التقدم في السن. قومي بتدليك بشرة وجهك ببضع نقاط من زيت السمسم، من ثم اغسليها بالغسول الملائم.

يساعد في معالجة حب الشباب

إن وفرة الخصائص المضادة للبكتيريا لزيت السمسم، تجعله علاجاً منزلياً مثالياً للرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وحب الشباب، وذلك من دون أن يثقل البشرة، لا سيما البشرة الدهنية. طبقي زيت السمسم على الحبوب والبثور مباشرة واتركيه على بشرتك طوال الليل.

يساهم في التئام الجروح بسرعة

يعمل زيت السمسم على تهدئة البشرة الملتهبة والتئام الجروح بسرعة، كونه يساعد على تعزيز الدورة الدموية في البشرة والإمدادات الغذائية للجلد. كما يقلل من الندوب العميقة والحفر الموجودة على البشرة.

يعتبر واقياً طبيعياً للبشرة من أشعة الشمس

إذا كان الواقي الشمسي قد نفد لديك، فزيت السمسم هو المنقذ الطبيعي لبشرتك من أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة. ضعي كمية وفيرة من زيت السمسم على بشرة وجهك ورقبتك قبل نصف ساعة من الخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس.

يعالج تشقق القدمين

تساعد الخصائص المغذية والعلاجية لزيت السمسم على معالجة تشقق القدمين، لا سيما خلال الأشهر الباردة. دلكي باطن قدميك المتشققتين قبل الذهاب إلى النوم، ومن الأفضل أن ترتدي جوارب قطنية لحبس الرطوبة، فتستيقظين ببشرة ناعمة كالحرير وخالية من التشققات.

يساعد في عالج الأمراض الجلدية المختلفة

زيت السمسم غني بالفيتامين B وE، ما يساعد في تهدئة الطفح الجلدي وتلاشي الندوبات، كما أنه فعال جداً في علاج الأمراض الجلدية مثل الالتهاب والإكزيما والصدفية واحمرار البشرة. إضافة إلى أنه علاج رائع لتصبغ الجلد الناتج من أشعة الشمس، بفضل خصائصه التي تمنع فرط تصبغ الجلد.

المصدر : سيدتي