شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة موجودة في كل منزل ولها فوائد متعددة.. تعالج السعال والزكام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اليانسون نبات عشبي، ويحتوي العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات أكسدة، وله اليانسون بنكهة مميزة، بالإضاقة إلى أن تأثيره فعّال على الصحة.



فوائد متعددة اليانسون

قال الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية والتغذية الرياضية، إن هناك فوائد غير متوقعة لعشبة اليانسون، ويرجع ذلك لأحتواءها على العديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

أضاف أنه ثبت في الأبحاث والدراسات أن اليانسون له العديد من فوائده الصحية المتعددة، ومن أهمها ما يلي :

_ علاج مشاكل الجهاز الهضمي :

كشفت دراسة جديدة تم نشرها "Journal of Ethnopharmacology" في عام 2000، ويساعد اليانسون على تحسين الهضم، وتعزيز حركة الجهاز الهضمي والحد من الانتفاخ والغازات.

_ مكافحة السعال والزكام :

وتشير دراسة نشرت في "Journal of Ethnopharmacology" في عام 2003، بأن اليانسون له خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للجراثيم، مما يجعله يكافح السعال وأعراض الزكام، وتخفيف التهيج في الجهاز التنفسي.

فوائد متعددة اليانسون



_ الحفاظ على جمال البشرة :

وأكدت دراسة تم نُشرها في "Toxicology in Vitro" في عام 2011، بأن زيت اليانسون يساهم في العناية بالبشرة، وذلك لأنه يحتوي على مركبات فعالة تساهم في تقليل البثور وتحسين مرونة البشرة.

_ الحفاظ على الصحة :

وتظهر دراسة نشرت في "Journal of Essential Oil Research" في عام 2006، أن اليانسون يكتوي على مضادة للأكسدة تقاوم الضرر الناتج عن الجذور الحرة، وتساهم في الحفاظ على الجسم بصحة جيدة.

_ علاج آلام المعدة :

ويستخدم اليانسون في تهدئة المعدة وتخفيف الآلام المعوية؛ حيث أن الأبحاث الحديثة تؤكد تأثير اليانسون في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل المشاكل المعوية.

_ تحسن صحة الجهاز التنفسي :

وأفادت دراسة نشرت في "Journal of Ethnopharmacology" في عام 2009، ان شرب اليانسون يساعد في توسيع الشعب الهوائية ومجرى الهواء.