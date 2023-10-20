"أنسو فاتي" على رادار الدوري السعودي.. الاتحاد والأهلي يتنافسان للتعاقد مع مورينيو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 أكتوبر 2023, 3:56 مساءً

كشفت صحيفة "elfutbolero" عن رغبة الأندية السعودية في ضم الإسباني أنسو فاتي، مهاجم برشلونة، والمعار حاليًا لصفوف برايتون الإنجليزي، خلال الموسم المقبل. وبحسب ذات الصحيفة فإن أندية دوري روشن تتابع باهتمام كبير وضع اللاعب الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 35 يورو، فقد يمكن للعرض السعودي أن يصل إلى 5 أضعاف ما يكسبه اللاعب حاليًا . وأفادت الصحيفة أيضًا أن السعودية لا ترغب في ضم كبار اللاعبين فقط، بل تريد أيضًا التعاقد مع كبار المدربين، أبرزهم البرتغالي جوزيه مورينيو الذى يتنافس كل من الاتحاد والأهلي بالتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن الاتحاد والأهلي مستعدان لدفع مبلغ 50 مليون يورو، للتعاقد معه لتولي قيادة الفريق الفنية خلال الموسم المقبل. ويتولى جوزيه مورينيو صاحب الـ60 عامًا، حاليًا تدريب نادي روما الإيطالي منذ 2021، وسبق للمدرب المخضرم تدريب عدة فرق مختلفة مثل: بنفيكا، بورتو، تشيلسي، إنتر ميلان، ريال مدريد، مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبير .

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