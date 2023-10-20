تراند اليوم : ظهر يحمل على كتفه أثقال تزن 100 كيلو.. بالفيديو: مواطن "سبعيني" يروي قصة ممارسته الرياضة وتأثيرها على حالته الصحية

صحيفة الخليج 365: روى المواطن " حسين اليامي " من منطقة نجران ، كيف أصبحت الرياضة وحمل الأثقال الطريق للصحة الجيدة وتشافيه من كثير من الأمراض التي أُصيب بها ، رغم أنه في السبعينات من عمره .

وظهر " حسين اليامي " في مقطع فيديو نشره برنامج " Mbc في أسبوع" ، وهو يرفع أحد الأثقال على كتفه ، قائلا :" هاذي 100 كيلو .. كثير من الناس لا يصدقون أنها حقيقية ".

وتابع: ما دام الإنسان الله أنعم عليه بنعمته أنا رأيت في نفسي المرض وجاني الإصابة .. أي شايب عندما يتملكه المرض خلاص يجيه السكر فجاه الضغط وثم جلطة وخلاص انتهى " .. مٌشيرا إلى أن الرياضة هي الطريق للصحة الجيدة .

وعن جعل الرياضة لهواية وأسلوب حياة له ، أوضح الحسين اليامي :" هذا ما وجدنا عليه أجدادنا كانوا من أول الشيبان يشتغلون في مالهم ومحلاتهم وكانوا يرعون ويشدون .

وأبانت لقطات من الفيديو ، المواطن السبعيني " حسين اليامي " وهو يمارس بعض التمارين الرياضية الخاصة بالمقاومة ومنها حمل الأثقال لتقوية العضلات .