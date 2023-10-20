تراند اليوم : "ابني شعره كيرلي".. شاهد.. أم فلسطينية توصف شكل ابنها قبل العثور عليه بين القتلى في مستشفى بغزة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قيام رجل وزوجته بالبحث عن طفلهما بين القتلى والجرحى، داخل مستشفى في قطاع غزة.

وأظهر مقطع الفيديو قيام الرجل بسؤال الطاقم الطبي عن الطفل، بينما قالت لهم الزوجة وهي تبكي واصفة شكل ابنها: "يوسف ابني ٧ سنين، شعره كيرلي وأبيضاني وحلو".

وتجول الرجل في غرف المستشفى للبحث عن ابنه، بينما لحقت به زوجته وظلت ترد: "يا رب يكون موجود"، ليرد عليها الزوج: "أنا بدور عليه".

وأبان الفيديو لحظة عثور الرجل على ابنه بين القتلى، حيث ظهرت عليه علامات الحزن، وقال: "سيبوني سيبوني، الحمد لله رب العالمين على كل حال".

ودخلت الأم في نوبة من الصراخ بعدما علمت بمقتل ابنها، ثم توجهت إلى الغرفة وهي تبكي، بينما قام الزوج باحتضان ابنه الآخر الذي كان يبحث معهم عن شقيقه.

وقام الطفل الصغير بالصراخ والضرب على وجه أبيه، وقال له: "أه يا بابا، بدي يوسف"، بينما قام أحد أفراد الطاقم الطبي بحمل الطفل والخروج به خارج غرفة القتلى.