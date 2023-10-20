شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة" تتفقد سدود الحماية لمواجهة الحالات المطرية بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقَّد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، المهندس محمد باجري، مدى فاعلية وجاهزية السدود بجدة لمواجهة الحالات المطرية وفقًا لخطط الطوارئ المتبعة، وكفاءة وسلامة الأداء قبل موسم الأمطار.

ورافقه في الجولة مدير الخدمات المشتركة بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس غالب بن يحيي الحامضي، ومدير التشغيل والصيانه بالفرع، المهندس إدريس القرني .

سدود الحماية بالمحافظة

أوضح المهندس غالب الحامضي، أن سدود الحماية بمحافظة جدة تبلغ 15 سدًا، يتم تشغيلها وصيانتها بشكل مستمر بما يضمن استدامتها ، وتخضع للإشراف والمتابعة من قِبل فِرق متخصصة على مدار الساعة، وفقًا للخطط التشغيلية حسب أهداف وسياسات الوزارة؛ لسدود الحماية.

من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن هذه الزيارة تأتي امتدادًا للزيارات المنظمة لمتابعة المشاريع الوزارية بالمنطقة والوقوف على سير العمل بها، والمعاينة الميدانية لاستعراض مكونات هذه السدود الهامة وتذليل أي معوقات أو صعوبات قد تواجه استعدادتها الأخيرة قبيل موسم الأمطار.