شكرا لقرائتكم خبر عن ركن الطفل يجذب الزوار بمهرجان العلا للتمور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهد ركن الطفل بسوق مهرجان العلا للتمور 2023، إقبالًا لافتًا من الأطفال عبر 6 أقسام تشمل، الرسم الحر وتعليم الزراعة والألعاب الحركية وألعاب الكرنفال، بالإضافة إلى أقسام التصوير والحلويات والرسم على الوجه.

وحرصت الهيئة الملكية لمحافظة العلا "الجهة المنظمة للمهرجان" على تلبية كافة الاحتياجات المتعددة للأطفال، عبر إتاحة الفرصة لأولياء أمورهم مشاركة أبنائهم في ممارستهم للألعاب، فضلاً عن توفير الأدوات والمواد التي يحتاجها الأطفال للرسم، في حين تم استقطاب العديد من المزارع لشرح وتدريب الأطفال على كيفية الزراعة الصحيحة.

ركن الطفل

تأتي إقامة ركن الطفل تعزيزًا لجهود الهيئة وخططها الرامية لأن يكون المهرجان نقطة جذب للأسرة وأطفالهم لزيارة المهرجان وتعريفهم بأقسامه وأركانه المتعددة، حيث استوحي تصميم ركن الأطفال من بيئة العلا وتراثها والمصممة بصورة جاذبة لربط وتعريف الأطفال بتراثهم وثقافة العلا ومنتجاتها المختلفة.

يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أطلقت سوق مهرجان العلا للتمور قبل أيام، ويستمر حتى الـ11 من نوفمبر المقبل، مقدمًا مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمنتجات المحلية والحرف اليدوية، خلال إجازات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، بجوار سوق المزارعين بالمنشية، فيما يستمرّ مزاد المهرجان حتى 28 أكتوبر الجاري في موقعه الجديد بحي العزيزية، بمشاركة أكثر من 150 مزارعًا.