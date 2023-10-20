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محمد الفلاح - موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والتعاون اليوم في الدوري السعودي، يحل نادي الاتحاد ضيفًا ثقيلًا على نادي التعاون في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، وذلك في الجولة العاشرة من الدوري السعودي 2024.

يعيش العميد فترة من الشك في الوقت الحالي، ففي آخر مباراتين له في دوري روشن، خسر ديربي جدة من الأهلي وتعادل مع نادي الفيحاء، ليتراجع للمركز الرابع برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن نادي النصر الثالث والراقي الخامس.

على الجانب الآخر، يقدم نادي التعاون بداية موسم يمكن وصفها بالإعجازية، فرغم صفقات كبار أندية الدوري في الصيف الماضي، يحتل حتى الآن المركز الثاني برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، ومتفوقًا على الثلاثي الاتحاد والنصر والأهلي.

متى مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2024؟

موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون التي تقام لحساب الجولة العاشرة في من دوري روشن، هو يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2024؟

مباريات دوري روشن السعودي منقولة فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات SSC، ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون من خلال قناة SSC 1.

ولكن لمتابعة المباراة من أي بقعة أخرى في المنطقة العربية، أو لمشاهدتها بتقنية فائقة الجودة، يتعين عليك الاشتراك في إحدى باقات القناة السعودية وشراء جهاز GOBX لفك التشفير، للولوج إلى قناة SSC 1 HD.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد التعاون

يغيب عن نادي الاتحاد في مباراة التعاون الثلاثي زكريا هوساوي وفابينيو وحسن كادش، ومن المتوقع أن يبدأ المدرب نونو سانتو بالتشكيل التالي..

تشكيلة الاتحاد ضد التعاون: 4-4-2

مارسيلو غروهي

أحمد بامسعود - لويز فيليبي - عمر هوساوي - مد الله العليان

إيغور كورونادو - سلطان الفرحان - نغولو كانتي - رومارينيو

كريم بنزيما - عبد الرزاق حمد الله

تشكيل التعاون المتوقع ضد الاتحاد

من المتوقع أن يعتمد المدرب بريسليس تشاموسكا على التشكيل التالي في مباراة التعاون ضد الاتحاد القادمة.

تشكيلة التعاون ضد الاتحاد: 4-3-3

مايلسون

معاذ الفقيهي - وليد الأحمد - أندري غيروتو - عبد الملك العييري

ألفارو ميدران - أشرف المهديوي - فلافيو

موسى بارو - جواو بيدرو - ماتيوس كاسترو

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي 2024؟

البث المباشر لمباراة الاتحاد والتعاون سيكون متاحًا بصورة مجانية من خلال تطبيق "شاهد" ولكن بتقنية SD وفقط للمتواجدين داخل السعودية.

أما من خارجها، أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، ستحتاج إلى الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

"سكري القصيم" هو الحصان الأسود لهذا الموسم دون منازع، فبعد مرور 9 جولات نجح في احتلال الوصافة برصيد 22 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف الهلال المتصدر.

ورغم البداية الجيدة للاتحاد، أخذت النتائج في التراجع مؤخرًا وآخرها الهزيمة في الديربي من الأهلي، مما أعاد كتيبة نونو سانتو للمركز الرابع برصيد 19 نقطة.

ستكون مباراة الاتحاد والتعاون هي القمة الأكبر هذا الأسبوع بعد العودة من التوقف الدولي، لا سيما مع ما يتردد عن أن مستقبل نونو سانتو سيكون على المحك خلال الفترة المقبلة.