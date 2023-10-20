شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدير الفني خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الخليج في إطار الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

وتنطلق مباراة الهلال والخليج في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الخليج

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سافيتش، روبن نيفيز، سالم الدوسري.

خط الهجوم: أليكساندر ميتروفيتش، ميشيل ديلجادو، مالكوم.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والخليج

وتنقل مواجهة الهلال والخليج عبر قناة SSC HD1 ويتولى التعليق على هذه المباراة المعلق الرياضي فهد العتيبي.