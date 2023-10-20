شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدفين كريم بنزيما اليوم في مباراة الاتحاد والتعاون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سجل كريم بنزيما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هدفين في مباراة التعاون في إطار الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي.

شاهد هدفين كريم بنزيما اليوم

وفي البداية وفي الدقيقة الثانية والعشرين سجل كريم بنزيما الهدف الأول لصالح فريق اتحاد جدة، وفي الدقيقة السادسة والعشرين عاود بنزيما ليسجل ولكن هذه المرة في مرماه لتصبح النتيجة هدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني حاول الفريقين من تسجيل الهدف الثاني وهدف الفوز ولكن مر الوقت دون جديد لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.