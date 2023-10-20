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محمد الفلاح - القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الأفريقي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الأفريقي، يستعد النادي الأهلي لخوض المباراة الافتتاحية لبطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى، حيث يلتقي نادي سيمبا في الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام.

سيسعى الشياطين الحمر لإضافة بطولة جديدة من نوعها إلى دولاب بطولاته القارية، ويصبح أول الفائزين بها في التاريخ، ليضم رقم جديد من إنجازاته في القارة السمراء، بجانب الأكثر فوزًا بدوري أبطال إفريقيا وغيرها من الأرقام الصعبة.

كانت آخر مباريات الأهلي ضد نادي إنبي في نصف نهائي كأس مصر 2023، وفاز بثلاثة أهدافٍ نظيفة، ليواصل بدايته الجيدة للموسم الجديد ويسير دون تعادل أو خسارة في جميع البطولات حتى الآن.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي 2024

موعد مباراة الأهلي وسيمبا هو يوم الجمعة الموافقة 20 أكتوبر 2023 على الملعب الوطني ماكابا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة التي تقام لحساب ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي، في السادسة مساءً بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري السوبر الأفريقي 2023

أعلنت قنوات "أبوظبي الرياضية" حصولها على حقوق نقل مسابقة دوري السوبر الأفريقي 2023 بشكلٍ حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وسيمبا عبر قناة "AD Sports HD 1" والنبأ السعيد أن المباراة ستكون متاحة مجانًا للجماهير العربية عبر التلفزيون، ليس على القناة الإماراتية وحسب، بل ستجدها أيضًا على قناة أون تايم سبورت التي حصلت على الحقوق.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا من خلال القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات عبر التردد التالي.

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات

التردد: 11861.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على نايل سات

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1 على عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل الأهلي اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - بيرسي تاو.

مباريات دوري السوبر الإفريقي 2024

المباراة الأولى

- الأهلي ضد سيمبا التنزاني.

المباراة الثانية

- الترجي التونسي ضد مازيمبي الكونغولي.

المباراة الثالثة

- الوداد المغربي ضد أنييمبا النيجيري.

المباراة الرابعة

- صن داونز الجنوب إفريقي ضد بترو أتلتيكو الأنجولي.

يستهل الأهلي مشواره في دوري السوبر الأفريقي 2023 من الملعب الوطني ماكابا في العاصمة التنزانية دار السلام بمواجهة سيمبا، وذلك في ذهاب الدور ربع النهائي من النسخة الأولى للمسابقة المستحدثة.

وقبل التوقف الدولي، كان النادي المصري في أفضل حُلة، حيث نجح في الفوز بأول مباراتين في الدوري على المصري والإسماعيلي، بجانب بلوغه نهائي كأس مصر 2023 بالتفوق على إنبي، وقبلها بلوغ مجموعات دوري أبطال إفريقيا إثر سحق سان جورج الإثيوبي 7-0 بمجموع المباراتين.

لا شك أن المكافآت المالية الضخمة التي رصدها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لدوري السوبر إحدى المحفزات الكبيرة للأهلي لتحقيق هذا اللقب، حيث سيتحصل الفريق الفائز على 4 ملايين دولار، أي ضعف ما يظفر به بطل دوري أبطال إفريقيا.

لا تتوقف آمال الجماهير الحمراء عن البطولات، ولقب كالدوري الإفريقي هو الهدف الجديد لها، حتى وإن كانت المشوار يبدو صعبًا في وجود نخبة أندية القارة السمراء بما في ذلك الشقيقين الترجي التونسي والوداد المغربي.

ويُعد سيمبا من أبرز الفرق الأفريقية في آخر 5 سنوات، فيعيش الفريق حالة من التطور تجعله دائمًا في الأدوار المتقدمة من دوري الأبطال، بجانب ضمه لكوكبة من اللاعبين المميزين بما في ذلك لويس ميكيسوني لاعب الأهلي السابق.