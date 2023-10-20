شكرا لقرائتكم خبر عن جهاد جريشة يكشف حقيقة استحقاق كهربا ركلة جزاء للأهلي أمام سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جهاد جريشة الخبير التحكيمي، بالكشف حقيقة استحقاق محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي ركلة جزاء أمام سيمبا التنزاني.

ويلعب النادي الأهلي أمام نظيره سيمبا التنزاني، ومتقدم بهدف دون رد، في منافسات ذهاب دور المجموعات من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وكانت هناك كرة خلال لقاء الأهلي أمام سيمبا التنزاني، وعاد حكم المباراة للڤار من أجل مشاهدة تدخل لاعب سيمبا على كهربا لاعب الأهلي، ولكنه لم يحتسب ركلة جزاء.

وقال جهاد جريشة: الأهلي استحق ركلة جزاء صحيحة بنسبة 100%.

وتابع: تدخل مدافع سيمبا التنزاني على كهربا لم يكن قانونيًا بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، بالتالي استحق الأهلي ركلة جزاء.