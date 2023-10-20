شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هدف الأهلي الأول اليوم في شباك سيمبا في الدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث الكثير من عشاق الكرة المصرية من مشاهدة هدف الأهلي الأول اليوم في شباك سيمبا التنزاني في إطار الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة التي كانت اليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر.

هدف الأهلي الأول اليوم

وفي الدقيقة الـ46 وقبل نهاية الشوط الأول سجل رضا سليم لاعب النادي الأهلي الهدف الأول بتسديدة قوية في شباك سيمبا التنزاني حيث تلقى اللاعب تمريرة رائعة من قبل محمود كهربا ليسجل الهدف الأول للمارد الأحمر.

ويسعى النادي الأهلي في الشوط الثاني من تحقيق الفوز والانتصار وتسجيل الهدف الثاني من أجل الاستعداد لمباراة العودة في القاهرة.