شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وسيمبا في الدوري الأفريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيمبا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في إطار الدور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ملخص ونتيجة مباراة الأهلي وسيمبا

وكانت نتيجة الشوط الأول قد أنتهت على واقع تقدم النادي الأهلي بهدف دون رد، ومنذ بداية المباراة وحاول النادي الأهلي لتسجيل الهدف الأول وفي الدقيقة الخامسة والأربعين سجل رضا سليم الهدف الأول لصالح النادي الأهلي لينتهى الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع مدرب سيمبا بأكثر من لاعب من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف التعادل وفي الدقيقة الثالثة والخمسين سجل دينيس كيبو الهدف الأول وهدف التعادل لصالح سيمبا.

شاهد هدفين كريم بنزيما اليوم في مباراة الاتحاد والتعاون عاجل.. تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الخليج في دوري روشن السعودي

وفي الدقيقة الستين من الشوط الثاني سجل ساديو كالوتي الهدف الثاني لصالح نادي سيمبا، وفي الدقيقة الثالثة والستين سجل محمود كهربا الهدف الثاني وهدف التعادل لتنتهى المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.