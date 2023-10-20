شكرا لقرائتكم خبر عن احذر تجاهلها.. ظهور هذه الـ 5 علامات فى الساق تدل على ارتفاع الكوليسترول بشكل خطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يتفق العلماء على أن ارتفاع الكوليسترول من أخطر المشكلات الصحية التى تصيب الإنسان حيث تعرضه لمخاطر عديدة فى مقدمتها أمراض القلب والضغط.

ويعمل اكتشاف ارتفاع الكوليسترول فى الدم دورا كبيرا في الوقاية من المخاطر الصحية المختلفة التى تصيب من يعانون منه ولكن مع الأسف الشديد في أغلب الأحيان يكن ارتفاع الكوليسترول بدون أى أعراض واضحة حتى يتسبب فى انسداد الشرايين التي تنقل الدم إلى الأعضاء الحيوية وعندما يحدث هذا في الساقين تظهر خمس علامات جسدية.



ووفقا لما جاء فى موقع “express ” فإن الكوليسترول مادة دهنية ينتجها الكبد ولها العديد من الفوائد الصحية الهامة، مثل إنتاج الهرمونات وبناء أغشية الخلايا وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعني أن لديك الكثير من الكوليسترول الضار.

هذا يُعرف باسم كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، فهو يلتصق بداخل الشرايين مما يزيد من خطر حدوث انسداد يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية وعندما تنسد الشرايين بسبب الكوليسترول، فغالبًا ما يمثل ذلك أولى علامات التحذير.

وأكد معهد القلب والأوعية الدموية في الجنوب (CIS) أنه عند وقوع هذا الانسداد في الشرايين خارج القلب يطلق عليه مرض الشريان المحيطي (PAD) ويحدث هذا بشكل شائع في الساقين.

علامات الكوليسترول في الساق أكد معهد “ CIS ”أنه على الرغم من عدم وجود علامات جسدية على الإطلاق، إلا أن هناك بعض الأعراض التي لوحظت حدوثها مع مرض الشرايين المحيطية في حين أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول يجب أن يكونوا يقظين في رعاية الشرايين في جميع الأوقات كما يجب معالجة علامات معينة في أقرب فرصة ممكنة، وتشمل ما يلي:

تقلصات مؤلمة في الساقين خدر أو ضعف في الساقين بطء نمو الشعر على الساقين برودة في أسفل الساق أو القدم على جانب واحد نبض ضعيف في الساقين

من المهم ملاحظة أن معظم الناس لن يعانون من أعراض ارتفاع الكوليسترول ، خاصة في البداية ويمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك من خلال فحص الدم.

وذكرت الهيئة الصحية أن السبب في هذه الحالة قد يرجع لأسباب أخرى في بعض الأحيان مثل العمر والوزن أو المعاناة من حالة أخرى غير ارتفاع الكوليسترول مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري.

التأكد من ارتفاع الكوليسترول هناك طريقتان لإجراء اختبار الكوليسترول:

سحب الدم من ذراعك اختبار وخز الإصبع توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أنه إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول فسوف يتحدث معك الطبيب أو الممرضة حول كيفية خفضه ويشمل ذلك أشياء مثل تغيير نظامك الغذائي أو زيادة كمية التمارين التي تمارسها.

ووفقًا لجمعية الكوليسترول الخيرية القلب في المملكة المتحدة، هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم والنهج الأمثل هو تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة.

توجد الدهون المشبعة في العديد من الأطعمة ، سواء كانت حلوة أو مالحة، ويأتي معظمهم من مصادر حيوانية بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان، وكذلك بعض الأطعمة النباتية.