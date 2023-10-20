شكرا لقرائتكم خبر عن "سعودية"استدرج ابنت طليقها من زوجته الأولى إلى الغرفة لتنتقم منه وهكذا تعاملت معها بطريقة بشعة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

روت المحامية نورة بنت حسن، قصة انتقام امرأة من طليقها بقص شعر ابنته 12 عاماً من زوجته الأولى بعدما استدرجتها إلى غرفتها.

طلاق وتسريح

وقالت "بنت حسن" في مقطع فيديو شاركته عبر تطبيق "تيك توك": رجل تزوج من امرأتين، الأولى أنجبت له بنت، والثانية، أنجبت لها أطفال آخرين، إلا أن الخلافات التي نشبت بينه وبين الثانية دفعته لطلاقها وتسريحها عند أهلها.

قص شعر

وأشارت إلى أن البنت كان عمرها 12 عاماً، وكانت تحمل أطفال طليقة أبيها إليها حتى تراهم، ثم تعود بهم مرة أخرى إلى منزل أبيها.

وأردفت، بعد 3 أشهر طلاق، طلبت المرأة من ابنة زوجها أن تدخل معها إلى الغرفة، فاستغربت الفتاة، وبعدها قامت طليقة أبيها بقص شعرها.

برأسها قمل

وواصلت، بعدها جمعت الفتاة شعرها المتناثر على الأرض، وذهبت لأبيها، فرفع ضدها شكوى إلى الجهات المسؤول.

وتابعت، عندما سأل القاضي، المرأة عن سبب قص شعر الفتاة بهذا الشكل، قالت إنه كان برأسها قمل، ولم يتعذر التخلص من هذه الحشرة بكل الطرق، لذلك كان القص هو الحل.

الجلد والسجن

واختتمت قائلة، بعرض الفتاة على الطب الشرعي، تبين أنها لا تعاني من القمل، وأن المرأة أقدمت على فعلتها نكالا في طليقها، وحكم عليها القاضي في الحق الخاص بدفع مبلغ 3 آلاف ريال، وفي الحق العام بالجلد 35جلدة والسجن 15 يوما.