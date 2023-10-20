الفيحاء يواصل مسلسل نتائجه الإيجابية بتغلبه على الأخدود

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 أكتوبر 2023, 5:21 مساءً

واصل فريق الفيحاء مسلسل نتائجه الإيجابية بتغلبه خارج ميدانه على مضيفه الأخدود بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الجمعة، وذلك على أرضية ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024. منح المهاجم النيجيري هنري أونيكورو التقدم أولاً للضيوف في الدقيقة الـ29 من هجمة مرتدة سريعة، نفذها لاعبو الفيحاء قبل أن يمرر عبدالحميد صابيري كرة بينية، وضعت مسجل الهدف في مواجهة المرمى، ولم يتوانَ في إيداعها الشباك. وتمكّن الجناح النيجيري سافيور جودوين من تعديل النتيجة للأخدود في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع لمجريات الشوط الأول بعد أن حول عرضية زميله أليكس كولادو إلى داخل المرمى في غفلة من المدافعين والحارس (45+4). وأضاف المهاجم الزامبي فاشيون ساكالا الهدف الثاني للفيحاء من تصويبة أرضية زاحفة، عجز الحارس البرازيلي باولو فيتور عن التصدي لها، وذلك في الدقيقة الـ66. وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الثامن، بينما تجمد رصيد الأخدود عند 7 نقاط بالمركز الرابع عشر.

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