انت الان تتابع الاتفاق يجري تدريبَه الرئيسي قبل مواجهة مضيفه الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 20 أكتوبر 2023, 5:54 مساءً

أجرى الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبَه الرئيسي، مساء اليوم الجمعة، على ملعب نادي الاتفاق. تأتي تحضيرات الاتفاق استعدادًا لمواجهة مضيفه فريق الرياض، مساء الأحد، في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ10 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/ 24. وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي "ستيفن جيرارد" قد تركّز على الجانب الفني؛ حيث بدأ بمحاضرة الفيديو الفنية، ثم الإحماء، بعد ذلك طبق الفريقُ عددًا من الجمل التكتيكية التي سينتهجها لمواجهة الرياض. واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

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