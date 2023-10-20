تراند اليوم : بالفيديو.. الصرامي: أنا أغلى متحدث رسمي في الشرق الأوسط!

صحيفة الخليج 365 : قال الناقد الرياضي سعود الصرامي، أنه كان المتحدث الرسمي لنادي النصر في فترة رئاسة صفوان السويكت، وكان عقده لمدة عام واحد فقط.

أغلى متحدث

وتابع خلال لقاء له مع قناة mbc1:"ترا الناس زعلانين لما قلت أن عقدي سنة وأنا أغلى متحدث رسمي في الشرق الأوسط" ٠

ولفت إلى أنه لا يستمتع بالعمل في الأندية، ولكنه قبل بالعقد بعدما طلب منه صديقه عبد الرحمن خلافي أن يكون متحدثا للنادي.

إنجازات وتابع:"حققنا إنجازات ممتازة، والنادي كان في حالة فنية متميزة، ثم انتزع الهلال الصدارة من النصر، ثم جاءت أزمة كورونا، وتوقف الدوري، وبعد انتهاء كورونا حصل النصر على بطولة السوبر".

إدارة السويكت وحول غضب النصراويين من إدارة صفوان السويكت. قال:" أنا ما أدري، ربما بعد أزمة كورونا حدث اهتزاز في القرارات، أو بعض الناس تدخلوا ولم يعجبهم الوضع الجيد في الفريق النصراوي"، وأردف :" ترا في ناس أعداء نجاح في كل الأندية، وفي ناس تغار من النجاح في العمل".

وأضاف:" الآن النادي يدار بعقلية أوروبية ما في أحد يقدر يتدخل".