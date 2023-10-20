تراند اليوم : محام دولي تونسي يكشف حل وحيد أمام الهلال يسمح له بعدم دفع راتب نيمار "المصاب"

صحيفة الخليج 365 : كشف المحامي الدولي التونسي علي عباس، عن الطريقة الوحيدة التي قد تجعل نادي الهلال لا يضطر لدفع راتب نيمار، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها مؤخرا في مباراة البرازيل وأوروغواي الأربعاء الماضي .

وقال المحامي التونسي عباس علي في معرض حديثه لصحيفة "الرياضية" ، إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيعوض الهلال بمبلغ يقارب 7 ملايين يورو كما ينص القانون، لأن اللاعب البرازيلي أصيب خلال مباراة دولية مع منتخب بلاده ".

وأضاف : "هناك تأمين من شركة تابعة للفيفا تمنح تعويضات للنادي عندما يتعرض لاعبه لإصابة مع المنتخب، ولكن مع الأسف هناك حد أقصى لمبلغ التعويض، وهو تقريبا 7 ملايين يورو ".